شاهد.. هذا الطفل المصري أُطلق عليه لقب “عاشق الستات” لوسامته الشديدة .. تزوج 7 مرات وسعودية ثرية خلعته في المحكمة ومفاجأة صادمة بشأن علاقته بإبنة السفير؟

كتب امير فتحي في الخميس 30 ديسمبر 2021 12:50 صباحاً - تداولت مجموعة من الحسابات علي السوشيال ميديا صورة لطفل صغير، وكُتِب عليها أنها لفنان شهير، حيث ظهر خلال تلك الصـورة في سنوات عمره الأولي، وهي الصورة الوحيدة له في تلك المرحلة العمرية.

أنه الفنان المصري “حسين فهمي” الذي نشر على حسابه الخاص بتطبيق الصور والفيديوهات (إنستجرام) صورة له وهو طفل لا يتجاوز عمره الرابعة، ونرى بها مدى الوسامة التي تمتع بها منذ صغره

كما تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تلك الصورة النادرة بكثافه على كافة المنصّات، ولاقت إعجابا كبيرا وعدد هائل من التعليقات التي أكدت أن الفنان رغم طفولته إلا أنه كان يمتاز بجاذبية ووسامة كبيرة.

صورة نادرة من طفولة الفنان المصري «حسين فهمي»

أُطلِق على الفنان حسين فهمي العديد من الألقاب ما بينها آخر بشوات السينما، واشتهر حسين فهمي بعلاقاته المتعددة، لوسامته الشديدة، وهو من مواليد العام 1940، وبدأ حياته الفنّية في بداية منتصف الستينات من القرن الماضي.

ارتبط الفنان المصري حسين فهمي في حياته 7 مرات معلنه، منها مرتان فقط من داخل الوسط الفني، ولم تشتهر زيجته على الرغم من تعددها نتيجة لعدم تسليط الأضواء عليها خاصة لعدم شهرة الزوجات.

كانت الزيجة الأولى في حياة الفنان حسيـن فهمي من إحدى سيدات المجتمع الراقي، وهي السيدة نادية من خارج الوسط الفني، وقد تعرف عليها خلال دراسته الإخراج السينمائي في الولايات المتحدة الأمريكية في مطلع الستينات، وأنجب منها “نائلة ومحمود”.

أما الزواج الثاني وهي قصة الحب الأكبر في حياة حسين فهمي كانت من الفنانة المصرية ميرفت أمين، واستمرت 14عامًا، كانت بدايتها خلال مشاركتهما في فيلم “نغم حياتي”، مع الراحل فريد الأطرش، وكان وقتها حسين فهمي متزوجا وله طفلان.

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وحاول الاثنان التغاضي عن هذه المشاعر التي تولدت بينهما، ولكن غلبهما الحب فقررا الزواج عام 1974، أثناء تصوير فيلم “مكالمة بعد منتصف الليل”، واختلفت حياة حسين فهمي بعد الزواج، فأصبح ينهي تصوير مشاهده ويعود مسرعًا إلى عش الزوجية،

واكتملت سعادتهما بعد إنجاب ابنتهما “منة الله”، كما تخلت ميرفت أمين عن نجوميتها لفترة حتى تتفرغ لرعاية ابنتها، ورغم تعاونهما الفني في العديد من الأعمال خلال فترة زواجهما، ولكن مع مرور الأيام كثرت المشاحنات،

فقد كان حسين فهمـي يتهم زوجته ميرفت أمين بالانشغال عنه، حاولت ميرفت بدورها تقليل عدد أفلامها وأصبحت في حيرة بين أعمالها الفنية ومتطلبات الزوج، وتوالت الأزمات التي فشلت محاولات عدد من الأصدقاء في التوسط لحلها، حتى انتهت العلاقة الزوجية بالطلاق نهاية الثمانينيات، عقب انتهاء تصوير فيلمهما “آسفة أرفض هذا الطلاق”.

أما الزيجة الثالثة له كانت من خارج الوسط الفني، من سيدة تدعى “نينا”، وهي ابنة سفير سابق، ولكن لم يدم الزواج بينهما، فسريعًا ما حدث الانفصال. وفي عام 2007، وتحديدًا خلال أحداث مهرجان القاهرة السينمائي، المهرجان الذي ترأسه لمدة 4 أعوام، حيث أعلن عن زواجه بسيدة من خارج الوسط الفني، هالة فتحي، وهي خبيرة كمبيوتر شهيرة. ولم ينجب الفنان حسين فهمـي أي أبناء من زواجه الرابع.

حسين فهمي ولقاء سويدان

وعاد الفنان حسين فهمـي ليتزوج من داخل الوسط الفني للمرة الثانية، من النجمة لقاء سويدان، بعد أن تم التعارف بينهما خلال مسرحية “أهلا يا بكوات”، ثًم التقيا مرة أخرى في مسرحية “زكي في الوزارة”، ومنها بدأت قصة الحب وبعد انتهاء المسرحية، أعلن حسيـن فهمي زواجه رسميًا من لقاء، وأُقيم حفل الزفاف على متن الباخرة التى يمتلكها.

وبعد 5 سنوات انتهى الزواج ولكن لم تنتهِ الشائعات، في حين أن حسيـن فهمي رفض الحديث عن أسباب الطلاق، مثلما حدث في زيجاته السابقة، فيما كانت لقاء سويدان تصرح بأن سبب طلاقهما هو “الحسد”، بسبب تصريحاتهما المتكررة في وسائل الإعلام عن قصة حبهما.

حسين فهمي والمليارديرة السعودية التي خلعته في المحكمة

أما الزيجة السادسة للفنان حسين فهمـي، فكانت من سيدة الأعمال السعودية، رنا العصيمي، وهو الزواج الذي أسفر عن شائعات كثيرة للزوجين وتعليقات غضب منها حسين فهمي،

مما دفعهُ للظهور إعلاميًا والتصريح بأنهُ غضب من تعليقات الجمهور عن عدم إبصار زوجتهُ، وإنه أمر خاص به ولا يجب التعليق على ذلك، أعلن الفنان، حسين فهمـي، انفصاله عن السيدة رنا، ورفض الحديث عن الأسباب لأنها تتعلق بحياته الشخصية.

وكان حسين فهمي قد عقد قرانه على السيدة السعودية رانيا العصيمي في فيلتها بمدينة 6 أكتوبر بمصر عام 2013 وذلك بعد حصوله على موافقة والدة العروس التي تعيش في بيروت، وقد تم نشر بعض الصور التي جمعت العروسين.

وبحسب معلومات موقع “أنا زهرة” فإن زوجة فهمي السادسة كانت كفيفة نتيجة إصابتها بمرض، فضلاً عن أنها الوريثة الوحيدة لثروة من الاموال والعقارات التي تقدر بالمليارات بعدما توفي شقيقها الوحيد، وفي مارس 2017، أسدلت محكمة مصرية، الستار على قضية طلاق المليارديرة السعودية رنا القصيبي من الفنان حسين فهمي،

وقضت المحكمة المصرية بتطليقها طلقة بائنة للخلع مقابل تنازلها عن جميع حقوقها المالية والشرعية ورد قيمة مقدم الصداق، استجابة لتقرير الحكمين الذي أكدا استحالة العشرة بينهما.

الزيجة السابعة والأخيرة

أما عن زوجة حسيـن فهمي السابعة والأخيرة والتى مازالت مستمره إلى الآن، فقد فاجأ بها النجم حسين فهمي جمهوره وخطف الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في حفل افتتاح الدورة ال 41، حيث ظهر للمرة الأولى برفقة زوجته السابعة، رغم عدم إعلانه سابقا عن زواجه.

ولم يسمح فهمي لوسائل الإعلام بالتواصل مع زوجته لمعرفة هويتها أو معلومات عنه واكتفى بالتصوير الرسمي على السجادة الحمراء ودخل بعدها قاعة الافتتاح مسرعًا وجلس برفقتها في الصف الأول بإعتباره الرئيس السابق للمهرجان.

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