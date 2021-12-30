شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الباسط حمودة: تعلمت الغناء من الشارع وامتحنت أمام سيد مكاوى وحلمى بكر والشريعى وعفاف راضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان عبد الباسط حمودة، إنه عندما دخل مجال الغناء خضع لاختبارات قوية، قائلآ: "عندما دخلت المهنة امتحنت على أيد ناس تخض زي، سيد مكاوى وحلمى بكر، وعمار الشريعى، وعفاف راضى،واتعلمت المزيكا والغناء من الشارع مش هقولك أنا خريج معهد".

وأضاف خلال لقائه ببرنامج التاسعة مع الإعلامى يوسف الحسينى: الناس كلها كانت تحب بعض وكنا نتجمع كلنا على قهاوى محمد على ما كانش في غيرة خالص كان في محبة ولو ما جيتش كنت اروح اسأل عليك، والعزبى كان يقولى انت جميل بس اعمل كذا وكانوا بيحبونا وبيشجعونا وكنا بنتقابل في شغل وكنا نسأل على بعض وناكل مع بعض ولا في غيرة والكلام اللى بنسمعه.

وتابع: الجيل الصغير لازم يفهم ايه معنى الموسيقى لأن الموسيقى هما الاجنحة واحنا اللى بنطير عليها هو اللى بيمتعنى واللى بيخلينى اغنى ، وانا وعدوية ما درسناش والشارع هو اللى علمنا وكان لازم البدلة والكرفتة وما كناش نقدر نلبس الجينز، لكن الدنيا اتغيرت وبقى في ترينج وتيشيرت.