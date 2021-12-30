شكرا لقرائتكم خبر عن فارس كرم يعتذر عن ارتباطاته الفنية بسبب إصابته بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان فارس كرم عن اعتذاره عن أى ارتباطات فنية الفترة المقبلة بسبب إصابته بفيروس كورونا، وقال عبر حسابه الرسمى بإنستجرام: "أعتذر من جمهورى الكريم عن إلغاء أى ارتباط فنى متعاقد عليه، وذلك بسبب إصابتى بفيروس كورونا، أشكر تفهمكم ونلتقى على خير بإذن الله".



فارس كرم

وكان المطرب اللبناني فارس كرم أحيا حفلاً غنائيًا فى مدينة صيدنايا بسوريا، في شهر أغسطس الماضى، وقدم خلال الحفل باقة مميزة ومتنوعة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره.

وأعلن المطرب اللبنانى فارس كرم، مؤخرا، وصول مولودته الأولى من زوجته هبة عزيز، بعد زواج نحو 15 شهرا، وأطلق عليها اسم "مريم"، ونشر فارس، عبر حسابه على تويتر، صورة ليد طفلته الرضيعة، صحبها بتعليق: "صرت متلك بى يا بييّ.. مريم يا فرحتى".

وكانت آخر أعمال فارس كرم ألبوم 44:36 والذى كان يتضمن 12 أغنية وحقق نجاحاً كبيراً، ومن أغاني الألبوم حبك برم، والشارع كلو، وبدنا نولع، وكل الناس حواليكى، وقربك وجع، وسمع، وصدقنى صعبة، وبلاد الله، ورمشت، وطلت بالأبيض، ونسيت اللى راحوا، والله عليك".