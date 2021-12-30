شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الرداد: مسرحية "في نص الليل" مختلفة وتعتمد على الكوميديا والرعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان حسن الرداد، إن مسرحية "في نص الليل"، والتي يشارك فيها وستعرض بالمملكة العربية السعودية خلال موسم الرياض بداءً من 31 ديسمبر ولمدة 4 أيام، تعد مسرحية مختلفة، كونها تجمع بين الكوميديا والرعب، القائم على تقنيات حديثة أدخلها المؤلف أيمن بهجت قمر.

وأضاف "الرداد"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "يحدث في مصر"، الذى يقدمه الإعلامى شريف عامر، أن المسرحية تعتمد على رؤية جديدة ومختلفة، من إخراج عمرو عرفة، وبطولة غادة عادل، وتابع: "الأولى في المسرح بهذا الشكل والإبهار البصرى الذى سيتضمنه العرض".

ولفت حسن الرداد، إلى أنه تخرج في معهد المسرح ولم يكن له حظ من قبل في تقديم مسرحيات، حتى تمكن مؤخراً من المشاركة في مسرحية "في نص الليل".

مسرحية "في نص الليل"، بطولة غاده عادل وحسن الرداد ومحمد عبد الرحمن وريم مصطفى وسليمان عيد ومصطفى هريدي ومصطفى بسيط ونيللي محمود.