أسيل عمران تتحدث عن مشوارها في مجال تصميم الأزياء.. قطعت نصف المشوار

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة السعودية، أسيل عمران، عن مقاطع فيديو شاركتها مع جمهورها عبر حسابها في “إنستغرام”، لأول مرة، حيث أكدت أنها قطعت نصف المشوار نحو دراستها في الخارج بمجال تصميم الأزياء.

وعبرت عمران عن سعادتها بمشوارها الذي تقوم به، مؤكدة أنها لم تكن تستوعب أن تقوم بالعمل والدراسة والسفر في نفس الوقت، وأنها كانت دائماً تستصعب ذلك، مبينة أنها فرحة من قلبها وممتنة لكل شخص شجعها على تلك الخطوة.

وأردفت عمران، قائلة، إنها دائماً تشارك اللحظات الجيدة مع الناس، لكن لا أحد يعلم ما في الكواليس من مشوار تعب وسهر ومجهود، لذلك هي تفتخر بما صنعت قبل أن ترى الفخر في عيون الآخرين.

وكتبت أسيل عمران، قائلة: “قطعت هالسنة نص المشوار في الدراسة (تصميم الأزياء) مو مستوعبة لأني كنت دايماً أستصعب الشغل والتصوير والسفر مع الدراسة في نفس الوقت.. فرحانة من قلبي وممتنة لكل شخص شجعني على هالخطوة”.

وتابعت، تقول: “إحنا دايماً نتشارك اللحظات الحلوة مع الناس، بس في الكواليس في مشوار من التعب والمجهود والسهر يمكن ماحد يعرف عنه.. عشان كذا لازم نفتخر ونقدر اللي وصلنا له قبل ما نستنى نشوف الفخر والتقدير بعيون الغير”.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين في مواقع التواصل الاجتماعي من نجوم الفن والمشاهير مع منشور أسيل عمران، معبرين عن سعادتهم بخطوتها التي قامت بها، وتمنوا لها التوفيق، من بينهم: “فهد العليوة، سيدريك حداد، ديمة الجندي، ومحمد عبدالسلام”.

يذكر أن أسيل عمران بدأت تشعر بالملل، مؤخراً، من ثباتها على ستايل واحد لفترة طويلة؛ وقررت أن تكسر هذا الروتين، وتتخذ قراراً جديداً حول مظهرها، إذ كشفت في فيديو نشرته عبر حسابها في “إنستغرام” من خلال خاصية “ستوري”، أنها قررت أن تغير لون شعرها الذي كان يتميز بالأسود المائل للأحمر من الأطراف، وأشارت حينها خلال وجودها في أحد مراكز تصفيف وتلوين الشعر، إلى أنها لم تغير لون شعرها منذ مدة طويلة تصل إلى 4 سنوات.