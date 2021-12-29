كانييه ويست يشتري منزلاً بملايين الدولارات.. “ليكون قريباً” من كيم كاردشيان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لايزال نجم البوب، كانييه ويست، يواصل مساعيه للتقرب من زوجته السابقة نجمة تلفزيون الواقع الأميركية، كيم كاردشيان؛ حيث لم يفقد آماله في العودة إليها من جديد.

وفي هذا السياق، كشف مصدر مقرب من كانييه أنه قد قام بشراء منزل بقيمة 4.5 ملايين دولار في “هيدن هيلز”، ليكون على مقربة من زوجته السابقة، ويأتي ضمن محاولاته لاستعادة كيم كاردشيان.

وأشار المصدر إلى أن كانييه دفع 421000 دولار فوق سعر الإدراج، مشدداً على أنه كان يرغب في شراء هذا المنزل، مهما كلفه من أموال.

وأوضح أن المنزل على مساحة 1.07 فدان من الأرض، وتبلغ مساحة المنزل نفسه 3651 قدماً مربعة، ويحتوي على 5 غرف نوم، و3 حمامات، ويضم مسبحاً خارجياً كبيراً وإسطبلاً يتسع لثلاثة خيول.

يأتي شراء كانييه للمنزل بعد أن توسل لزوجته كيم للعودة إليه في حفل “لاري هوفر” الموسيقى؛ حيث قال لها: “أريدك أن تعودي إليّ مباشرة، وبشكل أكثر تحديداً كيمبرلي”.

كما يأتي ذلك بعد فترة وجيزة من تقديم كيم طلب التماس للمحكمة، يسلط الضوء على “وجود خلافات لا يمكن توفيقها بينهما، ومازالت قائمة بينهما، وهي التي تسببت في انهيار زواجهما بشكل لا رجعة فيه”.

وورد في وثيقة كيم، أيضاً: “لقد كنت أحاول تسوية الأمور مع كانييه ويست، منذ أن تقدمت بطلب الطلاق في فبراير 2021، لقد طلبت عدة مرات أن يوافق على تقسيم حالتنا الزوجية وإنهاء الأمور، لكنه لم يفعل ذلك، ولم يستجب لطلبي”.

وأضافت كيم: “أنا وكانييه نستحق الفرصة لبناء حياة جديدة، لذلك أطلب أن تتم الموافقة على طلبي”.

وتقدمت كاردشيان بطلب قانوني، لتكون عزباء قانونياً، واستعادة اسمها قبل الزواج، مع بدء عملية الطلاق من كانييه ويست.