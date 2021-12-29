شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين عبد العزيز تعلق على فيديو للعوضى خلال ممارسته المصارعة: الراجل مات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازحت النجمة ياسمين عبد العزيز زوجها أحمد العوضى بعد أن نشر الأخير فيديو له وهو يمارس رياضة المصارعة، وعلقت على الفيديو الذى نشره عبر حسابه الرسمى بفيس بوك، وقالت: "الراجل مات".

https://fb.watch/act8qXtS09/



تعليق ياسمين عبد العزيز

ومن جهة أخرى، احتفلت النجمة ياسمين عبد العزيز بالكريسماس فى إحدى الدول الأوروبية، ونشرت ياسمين فيديو عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، وظهرت في الفيديو وهى وتستمتع بأجواء الكريسماس بطريقة طريفة.