درة تنشر صورا من العرض الخاص لفيلم "الكاهن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة التونسية درة مجموعة صور لها من العرض الخاص لفيلم "الكاهن"، والذي أقيم أمس في إحدى سينمات مدينة الشيخ زايد

وحضرت درة العرض الخاص مع زوجها، وعلقت عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام: "من العرض الخاص لفليم الكاهن، يمكنكم مشاهدته من اليوم في جميع قاعات العرض السينمائي في مصر وتونس والمملكة العربية السعودية".

فيلم "الكاهن" بطولة: درة، إياد نصار، محمود حميدة، حسين فهمي، فتحي عبد الوهاب، جمال سليمان، حنان سليمان، أحمد فؤاد سليم، فاطمة كمال، وهو من تأليف محمد ناير، ومن إخراج عثمان أبو لبن