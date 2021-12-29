"من الزواج حتى الانفصال".. شائعات طاردت أحمد الفيشاوي وندى الكامل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

طاردت شائعات الانفصال الثنائي الأشهر في الوسط الفني أحمد الفيشاوي وزوجته ندى الكامل منذ زواجهما، فلا يكاد يمر أشهر قليلة وتجد شائعة تخرج حول انفصالهما نتيجة اعتيادهما إثارة الجدل عقب ظهورهما في المناسبات المختلفة منذ ارتباطهما في يوليو 2018.

نستعرض لكم شائعات الانفصال التي لاحقت الثنائي، وذلك في التقرير التالي:

في أبريل 2019 .. ترددت شائعات حول انفصال الفيشاوي عن زوجته ندى الكامل، ليرد الفيشاوي على هذه الشائعات وقتها عبر حسابه بموقع "إنستجرام" بصورة لزوجته نادية الكامل بمناسبة عيد ميلادها، وعلق: "لزوجتي الحبيبة، عيد ميلاد سعيد ليكي".

وفي سبتمبر 2019.. عقب حضورهما حفل افتتاح الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي، تداولت أخبار صحفية في ذلك الوقت حول انفصال الفنان أحمد الفيشاوي عن زوجته ندى الكامل، ومغادرتهما "الجونة" لإتمام إجراءات الطلاق.

ورد الفيشاوي، وقتها على هذه الشائعة عبر حسابه على إنستجرام، كاشفا سبب مغادرة المهرجان، قائلا: "شكرًا الجونة السينمائي على هذه الخبرة الشيقة.. أنا عدت إلى القاهرة لاستكمال تصوير أحد أعمالي"، مرفقا صورا جمعته بزوجته ورجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس.

وفي ديسمبر 2020 .. تداولت شائعات حول انفصال أحمد الفيشاوي عن زوجته نادية الكامل، ليرد بعدها على هذه الشائعات بظهوره معها خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42 .

وفي ديسمبر2021 .. انفصل الفنان أحمد الفيشاوي وزوجته ندى الكامل عن بعضهما بشكل رسمي، وكانت صفحة منسوبة لزوجة الفيشاوي، قد نشرت صورة لها وعلقت عليها: "من امرأة قلبها هلك وانطفئ، أود أن أعلن عن انفصالي أنا وزوجي أحمد الفيشاوي يوم ٢١ الشهر الجاري".

وتابعت: "ربنا يوفقنا ويكتب لكل واحد فينا السعادة وراحة البال، لقد كنت خير صديق وطاب لي العيش معك حتي في أحلك أوقاتنا، سأفتقدك كصديق كثيرا".

واستكملت: "الرجاء عدم الخوض في هذا الموضوع احتراما لمشاعر أطفالي وأسرتينا لقد عشت معك أربع سنوات وأعتقد أني كنت نعم الزوجة ونعم السند وقد أديت وأعطيت كل ما أملك من حب وتضحية لكي ترتاح، ولكني أعتقد أنك الآن سعيد من غيري ولست تعيس".

وأضافت: "أتمني لنفسي أن اكون أيضا سعيدة، ولكن واحقاقا للحق لقد أعطاني ووهبني كافة حقوقي الشرعية بلا نزاع أو تردد أو لحظة تفكير بل وأكثر".

واختتمت: "سوف أحبك دائما يا صديقي وأتمنى أن تكمل ما بدأناه سويا، وأن تنتبه لنفسك كثيرا، لقد كنت أمانة أرسلها الله لي، ولم أقصر يوما أو تركتك تعاني.. لقد حافظت عليها".

وتواصل "الخليج 365" مع محمد الألفي شقيق الفنانة سمية الألفي ومدير أعمال الفنان أحمد الفيشاوي، حيث أكد انفصال الأخير عن زوجته ندى الكامل، مضيفا أن الطلاق وقع منذ أسبوع بشكل رسمي وبدون أي خلافات بينهما.