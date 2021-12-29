نيكول كيدمان تتحدث لأوّل مرّة عن معاناتها بعد طلاقها من توم كروز

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة الأسترالية، نيكول كيدمان، أنها عانت الاكتئاب بعد طلاقها من الفنان العالمي توم كروز، لافتةً إلى أنها تمكنت من التغلب على تلك الحالة، أثناء تجسيدها شخصية الكاتبة فيرجينيا وولف في فيلم “The Hours”، عام 2002.

وقالت الفنانة الفائزة بجائزة الأوسكار، خلال حديثها على راديو “BBC Radio 4’s This Cultural Life”: “كنت في ذلك الوقت في مكان خالٍ من الاكتئاب، وليس في جسدي”.

وتابعت كيدمان: “لا أعرف ما إذا كنت أفكر يوماً بالخطر، على ما أعتقد كنت كذلك في تلك الفترة”.

وتم تصوير فيلم “The Hours” بعد عام واحد من إعلان كيدمان طلاقها من كروز، الذي التقت به في عام 1989.

وأشارت نيكول كيدمان إلى أن النساء في أربعينات العمر يعتبرن “منتهيات” في هوليوود، وقالت: “كنت في ذلك الوقت أعاني الاكتئاب، والانفصال عن جسدي”.

وناقشت كيدمان، التي تلعب حالياً دور لوسيل بول في فيلم “Being the Ricardos” للمخرج آرون سوركين، صحتها العقلية في مقابلة أخرى مؤخراً، حيث قالت إنها غالباً تشعر “بالحزن”.

وعندما سئلت عن آخر شيء جعلها تبكي، أجابت: “هذا أمر شخصي للغاية.. لكن نعم أبكي.. أحاول إخفاء ذلك لكن كل شيء محزن للغاية”.

واختتمت بقولها: “كان الانفصال هو الوقود الذي حركني للقيام بهذه الشخصية، وقدمت بعد انفصالي عملاً تم الاحتفاء به سينمائياً، وهذا هو أكثر ما يهمني”.

يذكر أن فيلم “The Hours” قدم عام 2002، ولم تستخدم كيدمان دوبليراً بدلاً منها، لتأدية مشهد انتحار “وولف” في النهر غرقًا.

وتزوج توم كروز ثلاث مرات: ميمي روجرز من 1987 إلى 1990، ونيكول كيدمان من 1990 إلى 2001، وكاتي هولمز من 2006 إلى 2012.