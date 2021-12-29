سارة سلامة بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها؛ والجمهور يشببها بالفنانة “غادة عبد الرازق” – شاهد كيف بدت!

كتب امير فتحي في الأربعاء 29 ديسمبر 2021 08:52 مساءً - شاركت الفنانة سارة سلامة جمهورها بمجموعة من الصور بدت خلالها بإطلالة جريئة على حسابها الخاص في موقع “إنستجرام“.

سارة بدت وهي تتناول الطعام في أحد المطاعم المطلة على الشاطىء بأجواء مشمسه، وظهرت بإطلالة صيفية جريئة حيث ارتدت فستانًا قصيرًا باللون الأسود، ومكشوفًا في منطقة الكتفين.

أما من الناحية الجمالية؛ فاعتمدت على خصلات شعرها الأسود المنسدل على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية، وتعتمد الفنانة الشابة على الملابس الأنيقة من الفساتين المكشوفة وملابس تكشف عن أناقتها وإنقاص وزنها وقوامها المثالي، وذلك من خلال إطلالتها الجريئة التي تظهر بها

وقد رأى المتابعون خلال التعليقات على تلك الصور أن الفنانة الشابة سارة سلامة بدت بملامح متشابهة جدًا من الفنانة المصرية “غادة عبد الرازق” لا سيما في الصور القريبة لا سيما في منطقة العينين والشفاه.

«هي مجنونة».. أحمد سلامة يكشف حقيقة إجراء ابنته سارة جراحة تجميلية

من ناحية أخرى، نفى الفنان أحمد سلامة والد النجمة الشابة سارة سلامـة ما تردد حول خضوعها لعملية تجميل، مؤكدا أنها لا زالت صغيرة على الخضوع لمثل هذه الجراحات، ولكنها _حسب وصفه_ مجنونة ودلوعة وتعشق تغيير ملامحها باستخدام أدوات المكياج.

وقال سلامة في تصريحات إعلامية: بنتي مجنونة وتضع المكياج بطريقة مختلفة وهذا السبب وراء ظهورها بهذا الشكل الحالي.

وتابع: سارة لسة صغيرة إنها تعمل عمليات تجميل دلوقتي، لو الناس انتقدوا شكلها، في الآخر هي سارة وده شكلها، ده طبيعة جيل وطبيعة عصر وطبيعة ظروف، وإحنا في جيلنا كنا مجانين في وقتنا، من الآخر هي أجيال بتسلم بعض”.

أما عن سر اختفائها، قال أحمد سلامـة: “عرض عليها الكثير من الأعمال ولكنها لا تناسبها، هي مازالت صغيرة ولا تتعرض لضغوط مادية تفرض عليها العمل.

يُذكر أن سارة سلامـة تصدرت قائمة الأكثر بحثا على مواقع التواصل الاجتماعي لمدة 48 ساعة كاملة، بعدما نشرت عدة صور لها أظهرت تغيرا كبيرا في ملامحها، وتوقع البعض أنها خضعت لجراحة تجميل جديدة تسببت في تشويه ملامحها، خاصة في المنطقة الخاصة بالأنف والجبين مع نفخ واضح للشفاه.

سارة نشرت الصور عبر خاصية الاستورى بحسابها على «انستجرام»، وسرعان ما تصدرت قائمة الأكثر بحثا على مواقع التواصل الاجتماعي، مع تعليقات حزينة من جمهور سارة الذي عاتبها بشدة على الخضوع مبكرا لجراحات تجميل، تسببت في تشوه واضح بملامحها علما وانها كانت واحدة من أجمل نجمات جيلها.

يُذكر أن سارة سلامة انتهت منذ فترة من تصوير فيلم «خلي بالك من اللي جاي»، حيث تشارك فى بطولته إلى جانب رانيا يوسف، ومجدى كامل وصلاح عبد الله وأحمد سلامة ونور فخرى، تأليف حمدى يوسف، وإخراج حمدى يوسف وينتمى العمل إلى أفلام الإثارة والتشويق، ولم يتم تحديد موعد طرحه بدور العرض حتى الآن.

يمكنكم الآن متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتـر نورت