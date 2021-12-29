شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو سعد: موسكو مبهورة بحفل المومياوات وأبناؤها مبهورون ببلادنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم عمرو سعد علي صفحته ب فيس بوك انطباع الشعب الروسى عن حفل نقل المومياوات، ونشر صورة تجمعه بالمنتج محمد السعدي، وعلق قائلا: "وأنا حاليا في موسكو عندي تصوير، واحد من الروس اللي شغالين معايا قاللي إن أولاده وأصدقاءهم سافروا مصر لما شافوا جزء من احتفالية نقل المومياوات الملكية، وقعد يحكي قد إيه حصل ليهم سحر وانبهار بمصر لقيت نفسي طلعت الموبايل وفتحت ملف صور خاص عندي عن مصر فيه 90 صورة جميلة، لقيت الراجل مذهول وقال مصر بلد كبير وعظيم".

وأضاف :"أنا بقى جه علي بالي الراجل الرائع المخلص محمد السعدي، واللي بيقدم أجمل وابهي صورة عن مصر، واللي قدر يحقق اللي ملايين من الشباب بيحلموا بيه وهو أن الناس بره مصر تعرف مصر الحلوة وتحس بقيمة وعظمة الناس والارض والمكان علشان تاخد المكانه اللي تستحقها.. وأنا شوفت محمد السعدي قد ايه بيشتغل هو وكل التيم بتاعه بجهد رهيب وشياكة، علشان مصر مش صحراء وهرم وجمل وعشوائيات، مصر حضارة وتاريخ وشياكة وكرم وتنوع وشمس ومناخ وناس طيبين بيعشقوا الغريب، مصر مكان ومكانة وكرامة، تراث مافيش زيه في العالم وحاضر بيتطور بدراع الناس الجدعان الوطنيين والمخلصين شكرا محمد السعدى".

يذكر أن عمرو سعد انتهى من تصوير مسلسل "الجسر" مع النجمة نيللى كريم، ومكون من 6 حلقات، وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمى، ويشارك فى بطولته كل من محمد علاء وخالد كمال وسارة الشامى ، جمايكا، عصام عمر، وتدور أحداث العمل فى إطار الفانتازيا، حول ما وصل إليه البشر بعد انتهاء الحياة على كوكب الأرض.