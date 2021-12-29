شكرا لقرائتكم خبر عن نفاد تذاكر حفل عمر خيرت بمهرجان شتاء طنطورة بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود الموسيقار الشهير عمر خيرت، للمرة الثالثة على التوالي إلى مدينة العلا بالسعودية، ليحيي حفلا جديدا في قاعة مرايا يوم 14 يناير المقبل، ضمن فعاليات مهرجان شتاء طنطورة، أول مهرجان فني وموسيقي في المملكة العربية السعودية.

وينضم الموسيقار عمر خيرت والذي يعد أحد أكثر الملحنين المصريين نجاحا وتأثيرا إلى مجموعة من أشهر الفنانين والمطربين العالميين المشاركين ضمن فعاليات شتاء طنطورة لهذا العام.

ونظراً للإقبال من محبي الموسيقار عمر خيرت، ونفاذ جميع التذاكر الحفل، يعرض الحفل مجاني عبر اليوتيوب للجمهور.

عمر خيرت أحد أبرز الموسيقيين العرب، حيث تتلمذ على يد المايسترو الإيطالي فينتشينزو كارو، قبل أن يستكمل دراسته في كلية "ترينتي للموسيقى" في لندن، وبدأ مشواره في التأليف الموسيقي عام 1979، وكانت الموسيقى التصويرية لفيلم "ليلة القبض على فاطمة" عام 1983 هي الأولى له والتي حُفِرَت في ذاكرة التاريخ وما زالت تعد من أجمل معزوفاته الموسيقية منذ ذلك الحين. وقد ألف الموسيقار الشهير وقدم العديد من المقطوعات الموسيقية لأفلام أخرى مثل "قضية أم أحمد"، "اليوم السادس" و "إعدام ميت". الإضافة إلى تأليفه للعديد من المعزوفات الموسيقية للتلفزيون والمسرح وكذلك مقطوعات لعروض الباليه المصرية.

وتتميز موسيقي عمر خيرت بتوقيعه الخاص الذي يمزج فيه بين الموسيقى الكلاسيكية والشعبية الشرقية والموسيقى العربية، رغبةً منه في إيصال الموسيقى العربية إلى العالم بأسره، وكذلك الموسيقى الغربية والكلاسيكية بقالب جديد إلى العالم العربي، وبأسلوب سهل.

وسيشهد مهرجان شتاء طنطورة، والذي يمتد من 21 ديسمبر وحتى 12 من شهر فبراير، العديد من الحفلات الموسيقية التي يحييها كوكبة من أبرز الفنانين العالميين والعرب في قاعة مرايا، منهم التينور العالمي الشهير أندريا بوشيلي، والسوبرانو اللبنانية ماجدة الرومي وكذلك الفنان التجريبى السعودى والملحن عبد الرحمن محمد.