طرح برومو لقاء تامر حسني في "معكم منى الشاذلي" على CBC

محمد اسماعيل - القاهرة - أطلقت قناة CBC برومو حلقة رأس السنة، التي يحل فيها الفنان تامر حسني ضيفا على برنامج "معكم منى الشاذلي"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساء.

يظهر تامر في البرومو وهو يغني داخل الاستوديو، وسط تفاعل كبير من الجمهور. كما يقدم عددا من الاستعراضات والألعاب التلفزيونية ويظهر مواهبه المتعددة في التأليف والإخراج والتقليد في عرض تفاعلي مع الحضور.

ويروي بدايات ظهور موهبته الغنائية على سلالم الجامعة، وكيف كانت كواليس ظهوره الأول من خلال شاشة التلفزيون المصري الذي كان بداية انطلاقه في مشوار النجومية.

كما تحدث مواقف طريفة خلال مشاركته في عدد من الألعاب داخل الاستوديو، لا سيما فيما يتعلق بالصراحة، حيث تسأله منى الشاذلي: "حبيت كام واحدة في الجامعة؟"، فيصمت ضاحكا، لترد: "خايف من بسمة؟، فيجيب: "لا.. أنا بحترم بسمة".