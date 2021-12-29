"أميرة سليم تطرح ترنيمة "مهد العذراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طرحت السوبرانو أميرة سليم ترنيمة "مهد العذراء"، بمناسبة الاحتفال بأعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة.

ونشرت أميرة مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" وعلقت: "وجدت أن هذه الترنيمة هي أفضل طريقة لتقديم تهنئة لكل المصريين، بل والعالم بأعياد الميلاد والعام الجديد، فالترنيمة هي عبارة عن نص قصير باللغة اللاتينية جمعه الشاعر الإنجليزي كوليريدج أثناء جولة في ألمانيا، ونشرها في كتابه عام 1817.

وأضافت: "قمت بوضعها علي لحن فولكلوري من شيلي وتوزيع الموسيقار التونسي والصديق العزيز إسكندر جتاري وقام بتصويرها وإخراجها مدحت سعودي وتم تصويرها في العاصمة الفرنسية باريس".

يذكر أن أميرة سليم أبهرت مصر والعالم بصوتها بعد مشاركتها في احتفالات "موكب نقل المومياوات الملكية" حيث قدمت أغنية باللغة المصرية القديمة.