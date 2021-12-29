محسنة توفيق.. شقيقة "أبلة فضيلة" وهذه أشهر أعمالها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يحتفل جمهور الفنانة الكبيرة محسنة توفيق بعيد ميلادها الذي يوافق اليوم، إذ أنها من مواليد 29 ديسمبر 1939.

وفي هذا التقرير نعرض لكم معلومات عن الراحلة محسنة توفيق:

- ولدت محسنة توفيق في 29 ديسمبر 1939.

- هي شقيقة اﻹعلامية فضيلة توفيق، والمعروفة بـ"أبلة فضيلة".

- اشتركت في بطولة فيلم العصفور 1974، الذي دخل ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في ذاكرة السينما المصرية حسب استفتاء النقاد عام 1996.

- جسدت دور صفية زغلول في مسلسل "أم كلثوم".

- تزوجت من أحمد خليل، الذي رحل في ديسمبر 2017.

- من أبرز أعمالها فيلم "البؤساء" مع المخرج الراحل عاطف سالم، و"ديل السمكة" مع المخرج سمير سيف، وفيلمي "قلب الليل" و"الزمار" مع المخرج الراحل عاطف الطيب، وفيلمي "إسكندرية ليه" و"وداعًا بونابارت" مع المخرج الراحل يوسف شاهين، الذي قدمت معه أيضًا فيلم "العصفور".

- كرمتها إدارة مهرجان أسوان السينمائي الدولي لسينما المرأة، خلال الدورة الثالثة له.

- "أقف وراء جدي لأمي الحاج محمد إسماعيل وعائلتي النوبية".. تعليق كتبته الفنانة الراحلة محسنة توفيق عبر صفحتها بموقع فيس بوك مصحوبًا بصورة عائليه تقف في منتصفها، وذلك في إشارة لجذورها النوبية من ناحية الأم.

- توفيت الفنانة محسنة توفيق في 7 مايو 2019، وغاب نجوم الوسط الفني عن جنازتها، فلم تحضر سوى الفنانة سلوى عثمان، سلوى محمد علي والدكتور أشرف زكي.