خاص| بسنت النبراوي: سعيدة بالمشاركة في "ولهان".. وقريبا "عفريت نص الليل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- مديحة عاشور:

بدأ المخرج بلال العربي، تصوير أحداث مسلسله الجديد "ولهان"، المقرر عرضه عبر منصة رقمية وشاشات التليفزيون عقب الانتهاء من تصويره.

وقالت الفنانة بسنت النبراوي، في تصريحات خاصة لـ"مصراوى"، إنها سعيدة باختيارها للمشاركة في "ولهان"، موضحة أنه التعاون الثاني مع مخرج العمل بلال العربي، حيث كان التعاون الأول معه في مسلسل الرعب "عفريت نص الليل"، المنتظر عرضه على منصة رقمية قريبا.

وأكدت بسنت أنها سعيدة بالتعاون للمرة الأولى مع منذر ريحانة وريم أحمد، وباقي فريق العمل.

مسلسل "ولهان" يتكون من 10 حلقات، وتدور أحداثه الدرامية في إطار تشويقي ورعب وإثارة.

مسلسل "ولهان" بطولة النجوم منذر رياحنة، محمد نجاتي، ريم أحمد، محمد رضا، حامد الشراب، إيمان رجائي، خالد محروس، بسنت النبراوي، مدير تصوير أحمد حسين، مهندس ديكور سامح بدر، مدير إضاءة أيمن كئه، وإخراج بلال العربي، سيناريو وحوار ورشة "Big pen"، وإنتاج شركة جولدن xyz جروب للإنتاج الفني والتوزيع.