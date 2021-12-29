“بخصوص بعض الناس”.. مسرحية جديدة لـ ناصر القصبي في موسم الرياض

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تبدأ عروض مسرحية “بخصوص بعض الناس” بطولة الفنان السعودي ناصر القصبي، على خشبة مسرح الفنان الراحل بكر الشدي في 29 ديسمبر الجاري وتستمر حتى 10 يناير، في منطقة (بوليفارد رياض سيتي)، إحدى أبرز مناطق موسم الرياض 2021.

والمسرحية من إخراج المخرج الكويتي محمد الحملي ويشارك ناصر القصبي في بطولتها الفنانين حبيب الحبيب وإلهام علي وماجد مطرب فواز وعبدالعزيز السكيرين وعلي شهاب وعبدالمجيد الرهيدي وريماس منصور، وتدور أحداثها حول أمور شتى، وتتناول صوراً متناقضة من الحياة الاجتماعية اليومية بتحدياتها المختلفة، في قالب كوميدي خفيف هادف.

ومسرحية “بخصوص بعض الناس” تشهد عودة الفنان ناصر القصبي إلى خشبة المسرح من جديد ضمن فعاليات موسم الرياض، وتعد هذه المسرحية التجربة الثانية له بعد أن شارك في مسرحية أخرى خلال موسم الرياض حملت عنوان (الذيب في القليب)، التي أعادته أيضاً إلى المسرح بعد غياب أعوام طويلة.