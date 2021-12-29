شكرا لقرائتكم خبر عن متحف مدام توسو فى دبى يستقبل أحمد فهمى بجانب تمثاله الشمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سافر الفنان أحمد فهمي إلي دبي، التقط بعض الصور مع تمثال الشمع الخاص به، حيث أنشأ متحف مدام توسو في دبي، تمثال شمع لأحمد فهمي، وكشفت صفحة المتحف علي إنستجرام الرسمي لهم عن صورة أحمد فهمي بجانب التمثال وعلقت عليها بـ"أوه ، انظروا ، هناك اثنان مني.. سعدنا للغاية بزيارة احمد فهمي في مدام توسو دبي.. لقد كان من دواعي سرورنا استضافتك في مكاننا".



احمد فهمي برفقة تمثاله الشمع



متحف مدام توسو

وسابقًا، حذر المطرب والفنان أحمد فهمى، من شخص ينتحل هويته وصفته عبر منصات السوشيال ميديا والهاتف، مؤكدًا أنه لا يتواصل مع أحد من الجمهور إلا من خلال حساباته الموثقة على تويتر وإنستجرام.

وقال فهمى، فى مقطع فيديو نشره عبر حسابه على موقع "إنستجرام": "أنا وصلنى إن فيه شخص بينتحل شخصيتى، سواء على السوشيال ميديا أو بيبعت لناس من رقم فرنسى، على حسب كلام الفنانة رشا رزق، هى بعتتلى وقالتلى إنه تواصل معاها وقالها إنه بيعمل فيلم".

وأضاف فهمى: "أنا عاوز أوجه رسالة لكل الناس، بعد إذنكم أنا لا أتواصل مع أى شخص من الجمهور إلا من خلال حساباته الموثقة على السوشيال ميديا، وغير كده لا أتواصل مع أى شخص بالتليفون، وإذا أنا بعمل عمل فنى فيه جهات مختصة بتتعامل على اختيار الناس وكاست العمل، وأرجو من الجميع تحرى الدقة ويعملوا ريبوت لأى شخص ينتحل اسمى أو أى شخصية عامة".