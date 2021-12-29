شكرا لقرائتكم خبر عن إياد نصار: فيلم الكاهن مختلف وفكرته لم تُقدم من قبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث النجم إياد نصار، عن سعادته لوجوده في فيلم الكاهن بجانب نخبة كبيرة من النجوم، معلقا:"اتشرفت إنى موجود مع المجموعة الكبيرة، ومهمة جدا وكل ممثل له بصمة حقيقية في الدراما و الفيلم كمان هيكون بصمة إن شاء الله لانه بيطرح نوع جديد في الدراما متعملش عندنا قبل كده دراما نظرية المؤامرة ولأول مرة بتعمل عندنا بالطعم بتاعنا وبتناقش الموضوع ده".

وتابع إياد نصار:" أنا مطمئن للفيلم وإن أولادى يشوفوه ويصلح للعائلة، وإن أولادى هيكونوا مبسوطين وعثمان أبو لبن أخرج الفيلم بشكل رائع، وبتمنى الخير للكل في 2022 و نقلع الماسك".

فيلم "الكاهن" من بطولة درة، إياد نصار، محمود حميدة، حسين فهمي، فتحي عبد الوهاب، جمال سليمان، حنان سليمان، أحمد فؤاد سليم، وفاطمة كمال، وعدد آخر من الفنانين والعمل من إخراج عثمان أبو لبن، وتأليف محمد ناير وتدور أحداثه في اطار تشويقى أكشن.

وتجسد درة خلال فيلم الكاهن شخصية صحفية تدعى "فيروز"، تتزوج من إياد نصار الذى يجسد دور شخص يعانى من اضطراب نفسي، وتحدث جريمة قتل غامضة تقلب حياة الزوجين وتكون هي محور أحداث الفيلم