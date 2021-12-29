شكرا لقرائتكم خبر عن درة: فيلم "الكاهن" صعب وتطلب مجهودا كبيرا وأتمنى يعجب الناس على قد تعبنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت النجمة درة، عن سعادتها بالتمثيل أمام محمود حميدة و حسين فهمى في فيلم الكاهن.

وقالت درة، خلال العرض الخاص لفيلم الكاهن:"فخر ليا و شرف أن أكون موجودة في المجموعة العظيمة من الفنانين الكبار سواء من جيلى إياد و فتحى و الأستاذة الكبار محمود حميدة و حسين فهمى و جمال سليمان و محمد ناير اللى عنده أفكار مجنونة".

وتابعت:" وكان في مجهود كبير سواء أمام الكاميرا أو صناع الفيلم خلف الكاميرا و هو دلوقتى خرج للناس و الناس هي اللى هتحكم عليه و أتمنى من كل قلبى أنه يعجب الناس على قد ما بذلنا فيه مجهود و دورى اللى قدمته بجد من قلبى يوصل للناس".

فيلم "الكاهن" من بطولة درة، إياد نصار، محمود حميدة، حسين فهمي، فتحي عبد الوهاب، جمال سليمان، حنان سليمان، أحمد فؤاد سليم، وفاطمة كمال، وعدد آخر من الفنانين والعمل من إخراج عثمان أبو لبن، وتأليف محمد ناير وتدور أحداثه في اطار تشويقى أكشن.

وتجسد درة خلال فيلم الكاهن شخصية صحفية تدعى "فيروز"، تتزوج من إياد نصار الذى يجسد دور شخص يعانى من اضطراب نفسي، وتحدث جريمة قتل غامضة تقلب حياة الزوجين وتكون هي محور أحداث الفيلم