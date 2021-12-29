كتب امير فتحي في الأربعاء 29 ديسمبر 2021 05:46 مساءً - تصدر إسم الفنان ” عادل إمام ” مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول أنباء خلال الساعات الماضية حول تدهور حالته الصحية وأن أسرته تخفي الأمر عن جمهوره وترعاه صحياً بعيداً عن الأعين .
وخرج المنتج ” عصام إمام ” شقيق الزعيم بتصريحات صحفية له للرد على تلك الأنباء مؤكدا على أنها مجرد شائعات وأن عادل إمام بخير وبصحة جيدة ويعيش حياته بشكل طبيعي .
وعلق عصام إمام على تلك الشائعات التي يتم ترويجها بين الحين والآخر عن الزعيم قائلا : ” مفيش حاجة من دي خالص .. طيب شوفوا مستشفى إيه وروحوا اسألوا إذا كان هو هناك ولا مش هناك .. كل حاجة زي الفل الحمد لله ” .
ومن ناحية أخرى يستعد الفنان عادل إمام لبدء التحضير لفيلمه الجديد ” الواد وأبوه ” والذى من المقرر أن يجمعه بنجله الفنان ” محمد عادل إمام ” .
كانت هذه تفاصيل خبر أنباء عن مرور عادل إمام بوعكة صحية شديدة وحرص أسرته على إخفاء الأمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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