مجدي الهواري لغادة عادل : ” الحب اللي ما بينا ما ماتش “

كتب امير فتحي في الأربعاء 29 ديسمبر 2021 05:46 مساءً - كشف المخرج ” مجدي الهواري ” خلال تقديمه لبرنامج ” بصراحة مع ” مع طليقته الفنانة ” غادة عادل ” عن استمرار حبه لها رغم إنفصالهما منذ عام 2018 .

حيث سألت غادة عادل طليقها مجدي الهواري عن سبب عدم زواجه مرة أخرى بعد إنفصالهما ليجيبها قائلا : ” في شروط عندي في الجوازة التانية .. هل الزوجة التانية هتبقى متقبلة فكرة إني أنا لسه بحبك لأنك أم ولادي وبنتي .. الحب اللي ما بينا يا غادة ما ماتش ” .

وعلق على إمكانية زواج غادة عادل مرة أخرى : ” إنتي لو اتجوزتي تاني إنتي حرة .. وفي بداية مشوارك الفني كان يتم تكريمك كانوا يقولون مجدي الهواري يفرض زوجته على الفن، ولكن مع حصولك على الجوائز أصبحوا يقولون غادة عادل وزوجها المنتج وظهرت موهبتنا عندما عملنا سويا في فيلم الوتر ” .

فيما تحدثت غادة عادل عن بعض الأسباب التي أدت إلى انفصالها عن مجدي الهواري فقالت : ” الولاد كانوا بيشوفونا بنتخانق كتير جدا وكنت في فترة بتختفي وتغيب وأنا أدور عليك .. وكان في وقت كنت مش قادرة أتقبل الحياة دي، كنت واخدني شيء مسلم بيه وبتعاملني كإني بنتك ” .

وبرر مجدي الهواري طريقة تعامله معها وخوفه عليها : ” أنا حسيت إن لما جيتي مصر كنتي مش فاهمة الحياة فخدت على عاتقي أفهمك كل حاجة والصح من الغلط .. يمكن كان كتير لكن عذري الوحيد إني كنت خايف عليكي ” .