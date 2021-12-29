انفصال نادية الكامل عن أحمد الفيشاوي

كتب امير فتحي في الأربعاء 29 ديسمبر 2021 05:46 مساءً - أعلنت نادية الكامل في منشور لها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام عن انفصالها عن زوجها الفنان ” أحمد الفيشاوي ” بعد زواج دام لأربع سنوات مشيرة إلى أن الانفصال وقع في يوم 21 من الشهر الجاري .

فكتبت نادية الكامل : ” من امرأة قلبها هلك وانطفأ .. أود أن أعلن انفصالي أنا وزوجي أحمد الفيشاوي يوم 21 من الشهر الجاري .. وربنا يوفقنا ويكتب لكل واحد فينا السعادة وراحة البال .. لقد كنت خير صديق وطاب لي العيش معك حتى في أحلك أوقاتنا .. سأفتقدك كصديق كثيرا ” .

وتابعت : ” الرجاء عدم الخوض في هذا الموضوع احتراما لمشاعر أطفالي وأسرتينا .. لقد عشت معك أربع سنوات واعتقد أني كنت نعم الزوجة ونعم السند وقد أديت وأعطيت كل ما أملك من حب وتضحية لكي ترتاح ولكني اعتقد أنك الآن سعيد من غيري ولست تعيس ” .

وأضافت : ” وأتمنى لنفسي أن أكون أيضا سعيدة ولكن واحقاقا للحق لقد أعطاني ووهبني كافة حقوقي الشرعية بلا نزاع أو تردد أو لحظة تفكير بل وأكثر .. سوف أحبك دائما يا صديقي وأتمنى أن تكمل ما بدأناه سويا وأن تنتبه لنفسك كثيرا .. لقد كنت أمانة أرسلها الله لي ولم أقصر يوما أو تركتك تعاني لقد حافظت عليها ” .

واختتمت نادية الكامل منشورها قائلة : ” اللهم فرحة لا حزن بعدها .. اللهم أبدل خوفي طمأنينة .. وكرامة وحرية لا قيد يمنعها .. وعزة نفس لا إنسان ولا موقف يزعزعها .. وأعلم أن عزة النفس والكذب نقطة فاصلة في حياتي ينتهي عندها أي صديق أو حبيب .. أنها خطوطي الحمراء يا صديقي ” .