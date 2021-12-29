تأجيل حفل داليا مبارك في أوايسس الرياض

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قبل ساعات من بدء الحفل، أعلن القائمون على ليالي أوايسس في موسم الرياض عن تأجيل حفل الفنانة السعودية داليا المبارك والذي كان من المقرر أن تحييه إلى جانب الفنانين مطرف المطرف وعايض.

ونشرت صفحة “أوايسس زون” على تويتر منشور التأجيل، وكتب: “استجابة لتوقعات المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامتكم وراحتكم، سيتم تأجيل حفل اليوم.. أوايسس.. موسم الرياض”.

كما أعلنت شركة العالمية المنظمة لحفلات “ليالي أوايسس” ذلك، ونشرت منشوراً كُتب فيه: (نظراً للأحوال الجوية، وحرصاً على سلامة الحضور، تم تأجيل حفل اليوم).

يُذكر أن الرياض تشهد، منذ يوم أمس، أجواء ممطرة، وقد تعيق الأمطار -إذا تزايدت- الحفلات التي ستقام خلال الأيام القادمة.