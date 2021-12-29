محمد رشاد يعلن ارتباطه رسميًا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد مرور حوالى عام على انفصاله عن الإعلامية مي حلمي، أعلن الفنان محمد رشاد خلال تصريحات صحافية ارتباطه من جديد، لافتاً إلى أنه سيحدّد موعد الخطوبة خلال الفترة المقبلة.

وكشف محمد رشاد رداً على تعليقات المتابعين، حول توجيهه رسائل إلى طليقته مي حلمي، من خلال الأغاني التي طرحها أخيراً، وذلك بعد عام على انفصالهما، قائلاً: “أنا لا أوجّه رسائل مبطنة لأحد، الموضوع ليس مقصوداً، الفكرة إن ربنا بيبعتلي حاجة في الوقت ده، والناس بتربط الأحداث ببعض، وده مش حقيقي، وأغنية “أنا مش شمتان” لم يكن لها علاقة بأي أحداث في حياتي”.

وأضاف: “بتضايق من تعليقات الناس، إنك لما تكون في حته تانية ومركّز في شغلك، تلاقي الناس مصمّمة تربطك بحاجة تانية، وأنا كمحمد رشاد مهتم إني أسمع وأنفّذ أغنية حلوة بشكل محترم، وماليش دعوة الناس هتستقبل الأغاني إزاي، عشان أنا بركّز في الأغنية اللي بعدها”.

واختتم بالقول: “أغنية “ابن الأصل” بتتكلم عن الشخص اللي بيتعامل بالأصول، وبيقابل ناس مش حلوة في حياته، ومش بتتكلم عني، إنما دي حالة عامة ممكن يعيشها أي حد”.

يُذكر أن أغنية محمد رشاد “أنا مش شمتان” ربطها الكثير من الجمهور بطليقته مي حلمي، بعد انفصالهما، حيث نالت إعجاب الملايين، وكسرت حاجز الثلاثة ملايين مشاهَدة منذ طرحها على موقع الفيديوهات “يوتيوب”.