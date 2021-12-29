شكرا لقرائتكم خبر عن بين الأقصر والأهرامات..الممثل الإسباني ميجيل برناردو يكشف تفاصيل رحلته لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الممثل الإسباني ميجيل برناردو، الشهير بشخصية "جوزمان" في مسلسل Elite، عن تفاصيل رحلته في مصر، حيث زار الكثير من الأماكن السياحية، وعبر عن استمتاعه بالرحلة من خلال حساب الانستجرام الخاص به، ونشر صور تظهر الأماكن التي زارها ما بين الأهرامات والأقصر وأسوان.



اثار مصر



الاهرامات



الممثل الاسباني ميجيل برناردو في النوبة



الممثل الاسباني ميجيل برناردو في مصر



الممثل الاسباني ميجيل برناردو وسط اهالي اسوان



الممثل الاسباني ميجيل برناردو



نهر النيل

وعلق ميجيل برناردو، علي صور رحلته في مصر بـ كلمة واحدة تكشف مدي انبهارة ما شاهده من آثار وهي "مذهل"، وذلك في إشارة عن الآثار المصرية والمناظر الطبيعية التي شاهدها.

يذكر أن ميجيل برناردو هو أحد أبطال مسلسل "النخبة - Elite" على نتفليكس، حيث يجسد دور جوزمان، ويحكي المسلسل قصة مراهقين في الثانوية بعد انهيار مدرستهم، حصل بعضهم على منح دراسية في مدرسة خاصة بالأغنياء، حيث يناقش المسلسل حياتهم اليومية والسخرية التي يتعرضون لها ومشاكلهم العاطفية، وتم إصدار جميع حلقات الموسم الأول على نتفليكس في 5 أكتوبر 2018، في حين تم إطلاق الموسم الثاني بأكمله في 6 سبتمبر 2019 وقد تلقى مراجعات إيجابية، وصدر منه خمسة مواسم.