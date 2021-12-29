شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة أشرف زكي تحتفل بعيد ميلاده وتعلق: عيد ميلاد سعيد لرجل فريد من نوعه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت مريم الابنة الصغري للفنان أشرف ذكي بعيد ميلاده، حيث نشرت صور تجمعها بوالدها ووالدتها الفنانة روجينا وشقيقتها الكبرى، وعلقت مريم علي الصور من خلال انستجرام الخاص بها بـ " عيد ميلاد سعيد لرجل فريد من نوعه... لقد بنيت الكثير وآمل أن أنجز في يوم من الأيام نفس القدر الذي تحققه.. نرجو أن تظل دائمًا لطيفًا ممتنة إلى الأبد لكونك أبي".



ابنة اشرف ذكي



اشرف ذكي وعائلته

وفي سياق آخر كان قد أكد الدكتور اشرف زكى نقيب الممثلين، أن قانون انتخابات النقابات الحالى يعيق المشاركة الموسعة فى ممارسة الأعضاء لحقهم الانتخابى، مؤكدا أنه من حق نقابة الممثلين أن يكون لها نسبة محددة من تذاكر دور السينما ودور العرض، جاء ذلك خلال عقد لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب اجتماعها اليوم الأحد برئاسة د. درية شرف الدين رئيس اللجنة لاستكمال مشاورات اللجنة بشان الموافقة على مشروعى قانونين، الأول مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 فى شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية لإيجاد صيغة لزيادة قدرات النقابات المهنية القائمة وتفعيل دورها لتقديم رعاية طبية ومالية لأعضائها من أصحاب المهن التمثيلية والموسيقية والسينمائية، وكذلك مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 1976بإنشاء نقابة الفنانين التشكيليين.