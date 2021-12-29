شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 10 سنوات فى المحاكم.. طلاق أرنولد شوارزنيجر وزوجته ماريا شريفير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قضت محكمة لوس أنجلوس العليا رسميًا بإنهاء طلاق الممثل وحاكم ولاية كاليفورنيا السابق، أرنولد شوارزنيجر، وزوجته الصحفية الأمريكية ماريا شريفير، بعد انفصالهما وإجراءات طلاقهما المعلقة في المحاكم منذ عشر سنوات.



أرنولد شوارزنيجر وزوجته



أرنولد شوارزنيجر

وتقدمت ماريا شريفير في البداية بطلب الطلاق من أرنولد شوارزنيجر في يوليو 2011، مشيرةً إلى خلافات لا يمكن التوفيق بينها، لكن تسوية ملكية الطرفين عطلت إجراءات الطلاق طوال هذه السنوات، وبحسب ما ورد في موقع فوكس نيوز، أنهت محكمة لوس أنجلوس العليا تسوية الطلاق في وقت سابق من هذا الشهر، ولكن كان لا بد من توقيع القرار من قبل قاضي الجلسة، الذي قام بالفعل بتوقيع وثيقة الطلاق، صباح الثلاثاء، وفقًا لسجلات المحكمة.

وكان قد احتفل النجم العالمى أرنولد شوارزنيجر، بمناسبة عيد الميلاد بطريقة مختلفة وبهدايا غير متوقعة، حيث يبدو أنه أراد إحداث فارق في حياة قدامى المحاربين خلال موسم العطلات، وبدلًا من تقديم هدايا عينية وتقليدية، حسبما ذكر موقع people.

أرنولد شوارزنيجر وسط المحاربين القدامى

وكتب أرنولد شوارزنيجر، فى تغريدة عبر "تويتر"، "اليوم احتفلت بعيد الميلاد مبكرًا.. تم تركيب 25 منزلاً تبرعت بهم لقدامى المحاربين المشردين هنا في لوس أنجلوس.. كان من الرائع قضاء بعض الوقت مع أبطالنا والترحيب بهم في منازلهم الجديدة".

وليست هذه المرة الأولى التي يشارك فيها أرنولد شوارزنيجر، الاحتفال بالمناسبات العامة والوطنية معهم، ففي نوفمبر الماضى، حرص النجم العالمى على الاحتفال بيوم المحاربين القدامى، الذى يوافق يوم 11 نوفمبر، وتحتفل به الولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول العالم، بتوزيع بعض قطع البيتزا على كل المحاربين القدامى برفقه ابنه.