شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم نبيل يكشف عن تعاون فنى مع الطفل مهند صاحب فكرة إضافة مادة احترام الآخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المطرب والملحن هيثم نبيل، عن تعاونه مع الطفل مهند عماد الدين، بطل الجمهورية فى السباحة وسفير الطفولة من ذوى الهمم وصاحب فكرة إضافة مادة القيم واحترام الأخر بالمدارس، فى أغنية جديدة سوف يغنيها مهند، مشيرا إلى أن مهند يملك صوت جميل وموهوب ولديه إرادة كبيرة وإصرار فى إتقان عمله ليصبح فنانا كبيرا.

ونشر هيثم، صورة له مع مهند، عبر حسابه على فيس بوك، صحبها بتعليق: "مهند صوت جميل وموهوب وهيبقى فنان كبير وعنده إرادة كبيرة وإصرار إنه يتقن اللى بيعمله، وإن شاء الله هيبقى فنان كبير وهتسمعوه فى عمل مهم من أعمالى الجاية إن شاء الله، مهند الفنان الصغير سنا والكبير فنا".



هيثم نبيل

وكان الطفل مهند عماد الدين، سفير الطفولة من ذوى الهمم، قال فى تصريحات سابقة إنه يحس بشعور رائع لا يمكن وصفه بعد تنفيذ طلبه بتدريس مادة القيم واحترام الآخر فى المدارس، موضحا أن تنفيذ هذا الطلب جعله يشعر بالسعادة والفخر والبهجة، متابعا: الفخر أكتر شيء أشعر به الآن.

وأضاف سفير الطفولة من ذوى الهمم، فى تصريحات لبرنامج أخر ساعة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، الذى تقدمه الإعلامية خلود زهران، أن حضوره احتفالية قادرون باختلاف جعل لديه إحساس رائع لا يمكن وصفه يمزج بين الرهبة والسعادة والقلق والراحة، متابعا: "لدى أحاسيس متلغبطة من إنسان متلغبط".

وبشأن لقب سفير الطفولة من ذوى الهمم، قال مهند عماد: هو لقب أطلق على من زملائى ولم أطلقه على نفسى ، حيث نجلس ورش عمل واشتغلنا كتير أوى، وتم توزيع ألقاب بين ذوى الهمم فتم اختيارى سفير الطفولة ، حيث إن الألقاب تم توزيعها بناء على إمكانياتنا ومراحلنا العمرية، متابعا: عمرى 13 سنة.