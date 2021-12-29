ألفت عمر ترعى بطلات مصر في "تقلها دهب - إلا أنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

بدأت الفنانة ألفت عمر، تصوير دورها في أخر حكايات مسلسل "إلا أنا" بعنوان "تقلها دهب"، والتي تُعرض حاليا عبر قناة DMC.

وتلعب "ألفت" في الحكاية دور "شيرين" المسئولة عن البطلات الثلاثة "هداية مالك وفريال أشرف وسمر حمزة"، حيث تقرر رعايتهن ماديا من خلال شركتها وهي شخصية حقيقية.

"إلا أنا" تنتجه أروما ستوديوز - تامر مرتضى- منذ عامين، وقدمت منه موسمين حققا نجاحا كبيرا.

حكاية "تقلها دهب" من إنتاج أروما ستوديوز - تامر مرتضى والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتعاون مع وزراة الشباب والرياضة وروابط الرياضية، لتقديم حياة البطلات هداية مالك وفريال أشرف وسمر حمزة.

مسلسل "إلا أنا" فكرة وقصة الكاتب يسري الفخراني، وكتب حكاية "تقلها دهب" حسن كمال، ويخرجها أحمد يسري، ويلعب بطولتها كل من هند عبد الحليم وسارة عبد الرحمن وهلا السعيد ومنال سلامة وفيدرا.