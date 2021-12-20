شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السعدنى يتعرض للتهديدات فى أحداث مسلسل "منورة بأهلها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعرض الفنان أحمد السعدنى للتهديدات خلال أحداث مسلسل "منورة بأهلها"، للنجمة ليلى علوى وصور العديد من المشاهد مع رانيا يوسف، وعدد من مشاهد المطاردات فى شوارع المعادى الأيام الماضية مع المخرج يسرى نصر الله.

مسلسل "منورة بأهلها" مكون من عدة حكايات، وتحمل القصة الأولى اسم "قصاقيص صور"، وهي من بطولة ليلى علوي، غادة عادل، باسم سمرة، ناهد السباعي وغيرهم نخبة من النجوم، والمسلسل من تأليف محمد أمين راضي.

وتدور أحداث المسلسل فى عام 2008 وهو العمل الذى تدور أحداثه فى 10 حلقات للعرض على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة، وهو تأليف محمد أمين راضى، وبطولة ليلى علوى، غادة عادل، باسم سمرة، وأحمد السعدنى وعباس أبو الحسن وناهد السباعى، وعدد آخر من الفنانين ويسجل العمل ثانى تجارب يسرى نصر الله في دراما المنصات بعدما قدم حلقة في مسلسل "نمرة 2".

من ناحية أخرى يشارك الفنان أحمد السعدنى فى فيلم "بضع ساعات فى يوم ما" مأخوذ من وراية تحمل نفس الأسم، ويكتب السيناريو والحوار كاتب نفس الرواية محمد صادق، والذى قدم من قبل رواية "هيبتا"، ويضم الفيلم عدد كبير من الفنانين حيث يشارك فى بطولته مى عمر، هشام ماجد، عائشة بن أحمد، مايان السيد، خالد أنور، محمد سلام، هدى المفتى، وأخرون.