شكرا لقرائتكم خبر عن سيد رجب يشاهد العرض المسرحى الكويتى "أي ميديا" بمسرح الهناجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر الفنان سيد رجب العرض المسرحي الكويتي "أي ميديا" للمخرج سليمان البسام ضمن عروض المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي بمسرح الهناجر، وقد شهد العرض إقبالاً جماهيريًا كبيرًا جدًا بحضور كل ضيوف المهرجان والوفود العربية ولجنة تحكيم المهرجان.

تمثل شخصية "ميديا" واحدة من أكثر شخصيات الكلاسيكيات الأغريقية تعقيدًا منذ ظهورها في الدراما الكلاسيكية نظرًا لما تتمتع به الشخصية من جوانب متعددة تجعل منها أرضًا خصبة للتناول في كل العصور، فهذه المرأة التي أحبت وأخلصت فخانت أهلها من أجل من تحب ثم عوقبت بخيانة من تحب فقتلت فلذات أكبادها انتقامًا منه، لتمثل المرأة في أعنف صورها.

يتناول العرض المسرحي الكويتي "أنا ميديا" هذه الشخصية بالغة الثراء في إطار تخييلي حيث نراها في عالمنا اليوم المحكوم بالتكنولوجيا الرقمية وتسلط التقنية على حياة البشر حيث نرى "ميديا" كمهاجرة عربية متعلمة ومتحدثة لبقة وفي ذات الوقت هي إنسان همجي ينتمي إلى حقبة ما بعد الكولونيالية لتتصارع في عنف مع العالم من حولها، بينما كورنثة مدينة ساحلية خطرة تعج بالمهاجرين القادمين على قواربهم لتعاني المدينة من رهاب الأجانب تحت زعامة قائدها كريون صاحب الأجندة السياسية الشعبوية، ليظهر جيسون الغريب في صورة مستثمر في التكنولوجيا الحيوية والذي يختار تطليق ميديا ليتزوج من إبنة الحاكم لضمان مكنانته داخل كورنثة .

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ومن خلال تلك المجازات الحية تحول ميديا مشكلاتها المنزلية إلى مجموعة من الأغنيات الشجية عن الأقليات المضطهدة لتعبر عن الألم والجرح في معسكرات المهاجرين المنبوذين على أطراف المدينة لتتحول الأغنيات إلى دعوات صريحة للثورة ذات عواقب تدميرية .

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ويمثل العرض بشكل واضح سلطة المنصات الرقمية على عالمنا الواقعي وقدرتها على الحشد والترويج للثورة في ظل ما تعانيه دول أوروبا من رهاب المهاجرين والإسلاموفوبيا، ومدة العرض 90 دقيقة وهو من إنتاج فرقة سبب، ومن تمثيل سليمان البسام، حلا عمران، أسامة الجامعي، موسيقى على حوت وعبد الرضا القبيسي، سينوجرافيا ايريك سوايي، مهندسة صوت لويز بلانكاردي، ترجمة وفاء الفراحين، وكتابة وإخراج سليمان البسام.