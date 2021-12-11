شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جوائز سوق مهرجان البحر الأحمر السينمائى في دورته الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الأولى، عن جوائز سوق مهرجان البحر الأحمر، والتي يمنحها السوق للمشاريع قيد التنفيذ والمشاريع قيد التطوير، حيث فاز كل من كونترا ومقبرة السينما وقذر وصعب وخطير للمخرج وسام شريف وشظايا السماء للمخرج عدنان بركة وعبد لينو للمخرج هشام علوش.

فيما نال بيرثداى تنويه خاص للمخرجة لارا زيدان بقيمة ١٥ ألف دولار وجائزة بقيمة ٢٥ ألف دولار لفيلم اكاشينغا للمخرجة نايشه نياموبايا وجائزة قيمتها ١٠٠ ألف دولار لفيلم عايشة للمخرج مهدي البرصاوي.

فيما فاز مشروع فيلم فتاة الزرقاء للمخرج زيد أبو حمدان بجائزة بقيمة ١٠٠ ألف، وجائزة اخري بقيمة ١٠٠ ألف دولار لفيلم مصورة المدينة للمخرجة دالية بخيت، فيما حصل فيلم زيبا أبرار عبد العزيز علي جائزتين ونال فيلم البحث عن منفذ للسيد رامبو إخراج خالد منصور من مصر جائزة من السوق وفيلم مواسم جنات للمخرج مهدي هميل ومونتريال للمخرج أمين نايفة وبين الرمال للمخرج محمد العطاو، فيما نال جائزة قدرها ١٠٠ ألف دلاور لفيلم عزيز هالة للمخرجة السعودية جواهر العامري.

ضمت لجنة تحكيم السوق المخرجة والكاتبة والمنتجة الفلسطينية آن ماري جاسر، والشاعر والكاتب ومؤسس مهرجان أفلام السعودية أحمد الملا، والمدير العام لمهرجان واغادوغو للأعمال السينمائية والتلفزيونية الإفريقية أليكس موسى ساوادوغو، والمنتج الألماني ثاناسيس كاراثا وس.