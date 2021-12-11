شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبرى بمهرجان البحر الأحمر : لولا إيناس الدغيدي لكنت حاليا محامية فى تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة هند صبري خلال مقابلة بمهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الأولى، إنها محظوظة كونها بدأت مشوارها السينمائي مع اسم كبير ومهم مثل المخرجة التونسية مفيدة التلاتلي التي اكتشفتها في فيلم صمت القصور.

واكملت أنها بعد الثورة التونسية شعرت بأنها لابد أن تعمل مع مخرجين الموجة السينمائية الجديدة، و كان فيلم نورا تحلم الذي قدمته عام ٢٠١٩ من إخراج هند بو جمعة هو أولى خطواتها نحو السينما التونسية الجديدة، وأضافت خلال المحاضرة التي أقيمت ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي أن مشروعها الحالي الذي تقوم بتصويره هو فيلم من إخراج المخرجة التونسية كوثر بن هنية، وهو مشروع تبنته كوثر منذ ٧ سنوات عن قصة سيدة سافر ابنائها للالتحاق بداعش، وهي قضية مهمة وواقعية إلى حد كبير.

وعن مشوارها السينمائي في مصر تقول، مصر هي التي اختارتني قبل أن اختارها، ولولا مقابلة حدثت بالصدفة مع المخرجة إيناس الدغيدي، لكنت أكملت مشواري في المحاماة، وتوقفت عن ممارسة الفن تماما، مشيرة إلى أن مذكرات مراهقة يعد جواز مرورها إلى الجمهور المصري.

وردا على سؤال حول أهمية فيلم مثل عمارة يعقوبيان تقول: لا أنكر أني محظوظة بأن وضع اسمي على عمل من سيناريو وحيد حامد، الذي لن يعوضه الزمن بالإضافة إلى الكم الكبير من النجوم الذين اجتمعوا في الفيلم.