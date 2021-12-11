هاني شاكر: "تعبت صحيا من منصب نقيب الموسيقيين وكفاية فترتين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أكد النجم هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، إصراره على عدم خوض انتخابات نقابة الموسيقيين على منصب النقيب لدورة جديدة، قائلا: "لن أترشح مرة أخرى لمنصب النقيب، ودي أخر فترة بالنسبة لي، وأنا تعبت صحيا، وتعبي الأخير لما دخلت المستشفى الأطباء نصحوني فيه بالبعد عن الانفعال الذي أثر على ضربات القلب".

وأضاف شاكر، خلال حواره ببرنامج "حبر سري" على قناة "القاهرة والناس"، أنه في حالة صحية جيدة الآن، متابعا: "أنا بقيت أحسن ومكمل على العلاج وشايف إني أكمل الفترة دي وكفاية فترتين بالنسبة لي، وحاسس أني عملت حاجات كتير نفسي فيها، وكنت أتمنى حاجات أفضل".

وعن رأيه في خلفه لمنصب نقيب الموسيقيين، رد قائلا: "في خلفاء كثير وأتمنى الموسيقار الكبير أمير عبد المجيد، وأتمنى النقيب اللي جاي يكون وجه جديد، وممكن اللي يجي يلغي اللي عملته وهو حر في لوائح النقابة وده قرار النقابة، ولكن البروتوكولات مش هينفع الرجوع فيها".

يذكر أن أخر أغاني هاني شاكر "وأنت غايب" باللهجة الخليجية والتي طرحها في مطلع أغسطس الماضي، من كلمات الشاعر خالد بن معمر، وألحان محمود حسن وميكس وماستر إسلام غلاب القبطان.