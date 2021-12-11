عمرو دياب يغني ونيكول سابا ترقص في حفل زفاف ابن شقيق حميد الشاعري (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أحيا النجم عمرو دياب، حفل زفاف "علي" ابن شقيق الفنان حميد الشاعري، على عروسه "رضوى"، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، مساء الجمعة.

وحضر عدد من نجوم الفن حفل الزفاف، وبينهم النجمة اللبنانية نيكول سابا والتي نشرت عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، مقطع فيديو أثناء رقصها إلى جوار عمرو دياب وهو يغني "يتعلموا".

وعلّقت: "ألف مبروك يا كابو للعرسان رضوى وعلي ربنا يسعدهم".

ومن بين نجوم الفن الذين حضروا الحفل أيضا، الفنانة أروى جودة، والفنان هشام عباس، والملحن محمود خيامي، والشاعر تامر حسين، والموزع توما، والملحن عزيز الشافعي وغيرهم.

يذكر أن نجوم الفن احتفلوا بعيد ميلاد النجم حميد الشاعري الـ60 مؤخرا، فهو من مواليد يوم 29 نوفمبر عام 1961، ومنهم الكينج محمد منير، والفنان أحمد فهمي، والنجم هشام عباس، والموزع نادر حمدي، والشاعر تامر حسين، وغيرهم من أصدقاء الكابو.