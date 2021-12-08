أكثر من 200 صحيفة أميركية تقيم دعوى قضائية ضد غوغل وفيسبوك

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رفعت الصحف في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأميركية دعاوى قضائية ضد الاحتكار ضد غوغل وفيسبوك خلال العام الماضي، زاعمة أن الشركتين احتكرتا سوق الإعلانات الرقمية واستولتا على الإيرادات التي كانت ستذهب بخلاف ذلك إلى الصحف المحلية.

وما بدأ كمحاولة من بلدة صغيرة لاتخاذ موقف ضد شركات التكنولوجيا الكبيرة، تحول إلى حركة وطنية مع مشاركة أكثر من 200 صحيفة مشتركة عبر عشرات الولايات.

وقال دوج رينولدز، الشريك الإداري لشركة HD Media، وهي شركة قابضة تمتلك العديد من صحف فيرجينيا الغربية، بما في ذلك Charleston Gazette-Mail: “لقد تطور الإطار الفكري لهذا التحرك على مدى السنوات الثلاث أو الأربع الماضية”. ورفع رينولدز، مع مجموعة من المحامين، أول دعوى قضائية من هذا النوع في الصحف في يناير في ولاية فرجينيا الغربية.

وكجزء من الدعوى الأولى، عمل رينولدز مع ائتلاف من المحامين وافق على تمثيل الصحف في جميع أنحاء البلاد التي تتطلع إلى رفع دعاوى قضائية مماثلة.

ويتم تمويل الدعاوى القضائية عن طريق الطوارئ، مما يعني أن المحامين المعنيين لا يتقاضون رواتبهم إلا إذا فازت الصحف بالتسويات.

وبحسب موقع أكسيوس فإن الهدف من التقاضي هو “استرداد الأضرار التي لحقت بالصحف في الماضي” والتي تسببت فيها شركات التكنولوجيا الكبرى، كما يقول كلايتون فيتزسيمونز، أحد المحامين الذين يمثلون الصحف.

والسبب الآخر هو “إنشاء نظام جديد للمضي قدمًا بحيث لا تكون الصحف قادرة على المنافسة مرة أخرى فحسب، بل يمكنها الازدهار”، كما قال، مشيرًا إلى قوانين مثل أستراليا التي تجبر شركات التكنولوجيا على الدفع للناشرين مقابل محتواها.

وتم رفع الدعاوى القضائية بعد أن نشرت اللجنة القضائية بمجلس النواب تقريرها الرئيسي عن المنافسة الرقمية في أكتوبر الماضي، والذي تضمن قسماً عن الصحف. وأعرب المشرعون عن اهتمامهم الشديد بفهم كيفية تأثير هيمنة غوغل وفيسبوك على صناعة الصحف.

ورفعت وزارة العدل، إلى جانب العديد من المدعين العامين بالولاية، دعوى قضائية ضد Google لانتهاكها قوانين مكافحة الاحتكار.

وتواجه Facebook دعوى قضائية مماثلة لمكافحة الاحتكار من المدعين العامين بالولاية ولجنة التجارة الفيدرالية.

وبحسب التقرير فقد تم توحيد جميع الدعاوى القضائية من قبل لجنة قضائية خلال الصيف في المنطقة الجنوبية من نيويورك.