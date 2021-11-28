نشوى مصطفى عن رشوان توفيق: "ولي من أولياء الله الصالحين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الفنانة نشوى مصطفى رسالة للفنان رشوان توفيق، عقب أزمته مع ابنته وزوجها وحفيده الأخيرة.

وكتبت نشوى مصطفى منشور، عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك: "الحاج رشوان توفيق ولي من أولياء الله الصالحين ولا نزكيه على الله، ربنا يجعلنا نصيب من بركاتك يا مولانا".

"توفيق" قال في تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه "يعيش مأساة كبرى لا تقل عن وفاة ابنه الوحيد توفيق، بعدما رفع زوج ابنته وحفيده قضايا ضده، بعد التأثير على ابنته الصغرى".

وأكد أنه عاش حياته كلها لابنه الراحل توفيق وابنتيه "هبة وآية" ولزوجته الراحلة، قائلاً: "عشت حياتي كلها علشانهم، وكل أموالي كنت بديها لزوجتي الراحلة وهي اللي كانت بتديني المصروف، وشالتني في حياتها وبعد مماتها، ولا أملك باسمي سوى الموبايل وتليفون البيت الأرضي".

وتابع: "مؤخراً فوجئت بقضايا رفعها زوج ابنتي وحفيدي عليا، بعد التأثير على ابنتي بسبب خلافات مادية، ومحاولة للسيطرة على ما أملك رغم أنني لم أحرمهم من شيء طوال حياتي، وأنا مشفق على ابنتي آية لأنها بسيطة وطيبة وربما تم التأثير عليها ودفعها لرفع قضايا عليّ".

"الخليج 365" من جانبه تواصل مع نقابة المهن التمثيلية، وأخبرنا الفنان منير مكرم، عضو النقابة، إنه قرأ تصريحات الفنان رشوان توفيق، وحاول التواصل معه إلا أن هاتفه مغلقا.

يذكر أن أخر أعمال رشوان توفيق فيلم "خيال مآتة" مع الفنان أحمد حلمي عام 2019.