شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصار عزاء والد يسرا اللوزى على الأسرة والأقارب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقتصر عزاء المخرج المسرحى الراحل محمود اللوزى والد الفنانة يسرا اللوزى على الأهل والاقارب بمنزل العائلة، والذي وافته المنية صباح اليوم، وشيع جثمانه من مسجد الزمالك بجوار ساقية الصاوى، وودعت يسرا جثمان والدها وهى ترتدى ملابس بيضاء، واقتصرت الجنازة على يسرا وأصدقائها من خارج الوسط الفني .





محمود اللوزي مخرج مسرحي وأستاذ إخراج في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ولد في 9 سبتمبر عام 1958، عمل اللوزي في مجال التمثيل فترة ثم سافر إلى أمريكا وعاد، ومن أعماله فيلم ميكروفون، فيلم الكنز: الحقيقة والخيال، مسلسل الخروج، فيلم إذاعة حب، ومسلسل خاص جدا.

من ناحية أخرى تشارك يسرا اللوزى فى فيلم "ليلة العيد"، ويضم نخبة من النجوم منهم الفنانة الكبيرة يسرا وسميحة أيوب، ريهام عبدالعفور، سيد رجب، عبير صبرى، هنادى مهنى، محمد لطفى، نهى صالح، مايان السيد، عارفة عبد الرسول.

يذكر أن يسرا اللوزي شاركت في موسم رمضان الماضي بمسلسل "بين السما والأرض" بطولة هانى سلامة، درة، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبد الغنى، محمود الليثى، أحمد السلكاوى، مصطفى درويش، غادة أسامة والعمل سيناريو وحوار إسلام حافظ، والقصة مأخوذة عن قصة الأديب الكبير نجيب محفوظ، إخراج ماندو العدل، إنتاج شركة سينرجى.