شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة رجاء الجداوى تكشف عن صور لوالدتها مع الفنان أحمد خليل: الله يرحمكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت أميرة مختار، ابنة الفنانة الكبيرة الراحلة رجاء الجداوى، عن صورتين لوالدتها مع الفنان القدير الراحل أحمد خليل، الذى وافته المنية مؤخرا متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، بصورة من أحد الأعمال الفنية التى جمعت بينهما.



رجاء الجداوى مع أحمد خليل

ونشرت أميرة الصورتين عبر حساب انستجرام الذى يحمل اسم والدتها، صحبتهما بتعليق: "الله يرحمكم يا رب ويغفر لكم".



الراحلان رجاء الجداوى وأحمد خليل

وتوفى الفنان أحمد خليل، صباح يوم الثلاثاء الماضى، عن عمر 80 عاما متأثر بإصابته بفيروس كورونا، حيث أصيب فى الأيام الأخيرة من تصوير حكاية "حكايتى مع الزمان" من مسلسل "إلا أنا" الذى يعرض على قناة dmc، وتم نقله إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية حتى توفى هناك.





ويُعرض حالياً للفنان أحمد خليل حكاية "حكايتى مع الزمان" من مسلسل "إلا أنا" فى موسمه الثاني، بطولة ميرفت أمين، وأشرف زكي، هايدى رفعت، أحمد جمال سعيد، رحاب عرفة، شاهيستا سعد، عصام السقا، أحمد والى، رضوى جودة، ياسمين رحمى، وعدد من النجوم، من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن، وتناقش مشكلة التراكمات بين الأزواج، وحدوث الطلاق بين الزوجين بعد 30 سنة من الزواج.