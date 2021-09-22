تعليق سمير صبري على شائعة وفاته : ” دي قلة أدب “

كتب امير فتحي في الأربعاء 22 سبتمبر 2021 02:57 مساءً - علق الفنان ” سمير صبري ” في تصريحات له لبرنامج ” ET بالعربي ” على الشائعات التي تم تداولها في الساعات القليلة الماضية حول وفاته واصفا إياها ب ” قلة أدب ” .

فأعرب سمير صبري في تسجيل صوتي عن إستيائه وإنزعاجه من مثل هذه الشائعات التي لا يعلم الهدف من وراء ترويجها وتداولها دون التأكد من صحتها .

فقال : ” مش فاهم الناس اللي فاضية تطلع إشاعات على الناس .. دي قلة أدب .. والإشاعات المغرضة اللي بتطلع على الوسائل الحديثة ” .

وتابع : ” نفسي اللي بيكتبوا الحاجات دي واللي بينزلوا الأخبار دي يتأكدوا من صحتها عيب كدة عيب ” .

يذكر أن الفنانة ” مديحة حمدي ” كانت قد نشرت منشورا نعت من خلاله وفاة الفنان سمير صبري عن سرعان ما حذفته واعتذرت عن عدم تحريها الصدق والدقة من الخبر قبل نشره .

فقالت : ” أيها السادة المحترمون أرجوكم لا تشركونا معكم في أخبار كاذبة تؤثر في الأرحام والزملاء .. آسفة جدًا جدًا الأخ والزميل الرائع أ/ سمير صبري .. أعطاك الله الصحة ودوام العافية والعمر المديد ” .

وأضافت : ” وفعلا هذا درس لي شخصيا أن أتحرى الدقة والصدق في الخبر قبل أن أعلق .. ومرة أخرى آسفة جدًا جدًا أ/ سمير صبري دمت لنا ولجمهورك ومحبيك ” .