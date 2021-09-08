شكرا لقرائتكم خبر عن 81 مليون دولار لـ فيلم الأنيمشن PAW Patrol: The Movie بعد 17 يوم عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم الأنيمشن PAW Patrol: The Movie، إلى 81 مليون و 824 ألف دولار بـ شباك التذاكر العالمى منذ طرح العمل يوم 20 أغسطس الماضى، وكان قد حقق العمل 13 مليون و148 ألف دولار في افتتاحية الفيلم بـ 3184 دار عرض أمريكية.

وأنقسمت إيرادات فيلم الأنيمشن PAW Patrol: The Movie بين 31 مليون و524 ألف دولار بـ شباك التذاكر في دور العرض الأمريكية، و 50 مليون و 300 الف دولار بـ شباك التذاكر العالمى.

يدور فيلم PAW Patrol: The Movie حول عندما يصبح أكبر منافس لـ PAW Patrol ، الذى يدعى Mayor Humdinger، عمدة مدينة ويبدأ في إحداث الفوضى، يندفع Ryder ومجموعة الكلاب البطولية المفضلة لدى الجميع لمواجهة التحدي وجهاً لوجه، وذلك بينما يتعين على أحد الجراء مواجهة ماضيه في Adventure City، يجد الفريق المساعدة من حليف جديد، الكلب المحنك ليبرتي.

وبالتالي يقاتل PAW Patrol معًا، مسلحين بأدوات ومعدات جديدة ومثيرة، لإنقاذ مواطني Adventure City ومنع Mayor Humdinger من تدمير المدينة الصاخبة.

قام ببطولة يفيلم الأنيمشن PAW Patrol: The Movie صوتيا كل من تايلر بيري، رون باردو، ويل بريسبان، كينجسلي مارشال، كيجان هيدلي، ايان ارميتاج، كالوم شونيكر، شايل سيمونز، ليلي بارتلام، كيم روبرتس، بول براونشتاين، مارساي مارتن.