خاص| الشرنوبي ينتظر طرح 3 أفلام.. بينها فيلم من بطولة دلال عبدالعزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الفنان محمد الشرنوبي إنه يشارك في أكثر من عمل سينمائي، ينتظر طرحها خلال الفترة المُقبلة.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "هناك مشاريع سينمائية بينها فيلم (ناجي)، وهو اسم مؤقت إخراج وتأليف شريف نجيب، إنتاج محمد حفظي وشاهيناز العقاد، بطولة الفنانة دلال عبدالعزيز الله يرحمها، وهدى المفتي ومحمود البزاوي وطه دسوقي، وعندي فيلم (الجريمة) إخراج شريف عرفة، وهو ظهور خاص وبتشرف اني بجزء من الفيلم، و(جارة القمر) مع المخرج هادي الباجوري بطولة كريم فهمي وياسمين رئيس".

الشرنوبي يشارك في بطولة مسرحية "ياما في الجراب يا حاوي" أمام النجم يحيى الفخراني، الفنان إياد نصار، الفنان شريف دسوقي، الفنانة كارمن سليمان، إنتاج كايرو شو، إخراج مجدي الهوراي، إشراف فني محمد هاني.