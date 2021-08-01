بريطانيا تتوعد إيران بالرد على هجوم "ناقلة النفط"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اتهمت بريطانيا إيران بالهجوم على ناقلة النفط "ميرسر ستريت" قبالة ساحل عمان في بحر العرب.

ودعت إسرائيل إلى تحرك دولي ضد إيران بعد هجوم أسفر عن قتلى في بحر العرب استهدف ناقلة نفط يشغلها إسرائيلي، متهمة طهران بتصدير "الإرهاب".



وأعلنت شركة زودياك ماريتايم المشغلة للسفينة ويملكها الإسرائيلي إيال عوفر، الجمعة، مقتل اثنين من أفراد طاقم السفينة أحدهما روماني والثاني بريطاني خلال حادث على متن إم/تي ميرسر ستريت.

وأبلغت عن الحادث مساء الجمعة وفق موقع "عمليات التجارة البحرية للمملكة المتحدة" (يو كيه إم تي أو)، وهي هيئة لمكافحة القرصنة تابعة للبحرية البريطانية.

واعتبر وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب، الأحد، أن الهجوم الذي قتل فيه بريطاني وروماني غير مشروع.

وقال راب : "نعتقد أن هذا الهجوم كان متعمدا ومقصودا وهو انتهاك واضح من إيران للقانون الدولي".

وطالب إيران بوقف مثل هذه الهجمات ولابد من السماح للسفن بالملاحة بحرية بموجب القانون الدولي، متوعدا بالرد على الهجوم الذي وصفه بأنه غير مقبول.

وتابع القول: "نعمل بالتعاون مع شركائنا الدوليين للقيام برد قوي على هذا الهجوم غير المقبول".

وبحث وزير خارجية إسرائيل يائير لابيد، الأحد، مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن الرد الدولي على هجوم إيران على سفينة تديرها شركة إسرائيلية.

ونقلت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي عن لابيد قوله: "ناقشنا صياغة رد دولي على الهجوم على السفينة من قبل إيران".

وفي أعقاب ذلك، كشفت الخارجية الأمريكية أن "بلينكن ونظيره الإسرائيلي اتفقا خلال المحادثة الهاتفية على العمل مع بريطانيا ورومانيا وشركاء دوليين آخرين للتحقيق بشأن الهجوم على السفينة "ميرسر ستريت" والنظر في الخطوات التالية.

وقالت إسرائيل إن إيران هاجمت سفينة نقل نفط تدار من قبل شركة إسرائيلية أثناء إبحارها في بحر العرب، ما أدى إلى مقتل 2 من طاقمها.



والجمعة، اعترفت إيران، باستهدافها ناقلة نفط في بحر العرب، تديرها شركة إسرائيلية، فيما دعا وزير خارجية إسرائيل إلى ضرورة الرد بشكل صارم.

ونقل تلفزيون العالم الإيراني عن مصادر قولها، إن الهجوم على السفينة الإسرائيلية جاء ردا على هجوم إسرائيل على مطار "الضبعة" السوري، دون مزيد من التفاصيل.

وقالت القناة الإسرائيلية الـ(12): "على ما يبدو كانت وسيلة الهجوم طائرة انتحارية بدون طيار ضربت جسر السفينة".