“الوضع صعب وما اقدر اقول فيه تحسن”.. رامي رضوان يثير القلق على دلال بعد العزيز

كتب امير فتحي في الأربعاء 28 يوليو 2021 05:43 صباحاً - أثار الإعلامي المصري، رامي رضوان، قلقا بين الجمهور بشأن الحالة الصحية للفنانة المصرية، دلال عبدالعزيز، والدة زوجته الفنانة دنيا سمير غانم، مؤكدًا أن وضعها لا يتحسن ولا يعرف ماذا تخبئ الساعات القادمة.

ووصف رامي رضوان، في تصريحات تلفزيونية عبر برنامجه ”مساء dmc“، الوضع الصحي للفنانة دلال عبدالعزيز بأنه ”صعب وليس سهلا“، مشددا على أن من يتحسن ويقال وضعه تغير يظل لفترة في حالة استقرار بهذا التحسن لكن هذا لا يحدث.

وعقب رامي رضوان، أنه لا يستطيع أن يطمئن الجمهور بشأنها لأن الحالة الصحية تشهد مفاجأة كل لحظة، وليس أمامهم أي شيء سوى الدعاء، وطالب الجمهور بتكثيف الدعوات كي تنجو دلال عبدالعزيز من هذه المحنة الصعبة.

تحدث رامي رضوان، عن تداعيات شائعة وفاة دلال عبدالعزيز، التي انتشرت منذ أيام على بعض وسائل الإعلام مبينا أنه فوجئ بكم رسائل واتصالات مع انتشار الخبر بشكل سريع، وهو ما اضطره للرد بشكل أسرع للنفي وكان منفعلا حينها لعدم مراعاة المصداقية على الأقل في نقل هكذا خبر.

وطالب رامي رضوان، الجميع بالتحقق من أي خبر خاصة أخبار الوفاة قبل نشرها لأنها ربما تكون ”شائعة“، كما حدث، مبينا أن زوجته دنيا سمير غانم كانت نائمة واستيقظت على مكالمات ورسائل ”تعزية“ وكان الوضع صعبا عليها.