شكرا لقرائتكم خبر عن منة شلبي تحتفل بعيد ميلادها بتاج يحمل رقم 30 مع محمد ومودى شاهين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت النجمة منة شلبي بعيد ميلادها الـ39، فهي من مواليد يوم 22 يوليو عام 1982 مع عدد من أصدقائها منهم الفنان محمد شاهين والمخرج مودي شاهين، والذي نشر مجموعة من الصور للاحتفال عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وظهرت بها منة شلبي ترتدي فستان أبيض وتاج يحمل رقم 30، لتنهال عليها التهاني والأمنيات بعيد ميلاد سعيد.



منة شلبي ومحمد ومودي شاهين



منة شلبي

بدأت منة شلبى مسيرتها الفنية عام 2000 فى مسلسل "سلمى يا سلام" مع الفنانة القديرة سميحة أيوب وبرز اسمها فى أولى أعمالها مع الفنان القدير محمود عبد العزيز فيلم "الساحر" ومن بعده شاركت مع النجمة ليلى علوى فى فيلم "بحب السيما" وتوالت أعمالها الفنية سواء السينمائية أو الدرامية ومن أشهرها مسلسل "لدواعي أمنية" مع الفنان ماجد المصري

قدمت منة شلبى للسينما قرابة 30 فيلما و9 أعمال درامية استطاعت من خلالها أن تقنع المشاهدين ببساطتها فى فيلم "بنات وسط البلد" وتمردها فى فيلم "ميكروفون" ناهيك عن خفة الدم والتلقائية فى أدوار عديدة.

من ناحية أخري كانت منة شلبى كشفت عن أسباب نجاح مسلسلها لية لأ الجزء الثانى هو فكرة العمل هى العامل الرئيسي لنجاحه، وجميع أبطال العمل تحركوا تحت هذه الفكرة الرائعة، وجميعنا خلقنا الورق من لحم ودم، وشخصية ندى جزء من روحنا للمشروع وندى بنت بسيطة دكتورة لديها مميزات وعيوب".

يذكر أن مسلسل "ليه لأ" الجزء الثاني من تأليف مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين، موسيقى تصويرية خالد الكمار، إخراج مريم أبو عوف، وبطولة منة شلبي، أحمد حاتم، مراد مكرم، مها أبو عوف، سارة عبد الرحمن، دنيا ماهر، تامر نبيل، يارا جبران ومنى أحمد زاهر.