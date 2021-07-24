شكرا لقرائتكم خبر عن بعد شائعة وفاة دلال عبد العزيز.. نقيب المهن التمثيلية يناشد بتحرى الدقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية رئيس أكاديمية الفنون، إن شائعة وفاة الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، أحدثت بلبلة وقلقا شديدا فى الوسط الفنى على دلال عبد العزيز، فضلا عن الإزعاج الشديد الذى شعرت به أسرة الفنانة الكبيرة بعد نشر هذا الخبر، الذى وصفه بالشائعة السخيفة.

وطالب نقيب المهن التمثيلية بتحرى الدقة في نشر مثل هذه الأخبار المتعلقة بحياة الناس، نظرا لما قد يحدثه خبر كاذب من ضرر على أسرة وأصدقاء ومحبى من يتناوله الخبر.

وكانت بعض المواقع قد نشرت خبر كاذب عن وفاة الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، الأمر الذى نفاه زوج ابنتها النجم حسن الرداد، حيث أوضح فى تصريحاته أن حماته لاتزال فى غرفتها بالمستشفى، وحالتها مستقرة، معلقا: "هذه الأنباء كاذبة وحسبى الله ونعم الوكيل ".

من جانبها، نفت الفنانة نهال عنبر مسئولة الملف الطبى بنقابة المهن التمثيلية هذا الخبر.