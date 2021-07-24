شكرا لقرائتكم خبر عن إيمى سمير غانم تتلقى شائعة وفاة والدتها دلال عبد العزيز بجانبها فى المستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت الفنانة إيمى سمير غانم شائعة وفاة والدتها، منذ قليل، وهى تتواجد بجانبها داخل غرفة إقامتها بأحد المستشفيات، الأمر الذى أزعجها للغاية هى وكل أسرتها.

وبمجرد وصول الشائعة إلى إيمى، قامت على الفور بالتواصل مع عدد من صديقات والدتها لتطمئنهم منهم الفنانة الكبيرة ميرفت أمين والإعلامية بوسى شلبى.

فى السياق ذاته، قال الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية رئيس أكاديمية الفنون، إن شائعة وفاة الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، أحدثت قلقا شديدا من الوسط الفنى على دلال عبد العزيز، فضلا عن الإزعاج الشديد الذى شعرت به أسرة الفنانة الكبيرة، واصفا الشائعة بالسخيفة.

وكانت أنباء قد انشرت عن وفاة الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، الأمر الذى نفاه زوج ابنتها النجم حسن الرداد، حيث أوضح فى تصريحاته أن حماته لاتزال فى غرفتها بالمستشفى، وحالتها مستقرة، معلقا:"هذه الأنباء كاذبة وحسبى الله ونعم الوكيل".

من جانبها نفت الفنانة نهال عنبر مسئولة الملف الطبى بنقابة المهن التمثيلية هذا الخبر، مشددة على ضرورة تحرى الدقة فيما يتعلق بمثل هذه الأخبار المتعلقة بحياة الناس.