شكرا لقرائتكم خبر عن ‎ميريام فارس تحيى حفلاً غنائيًا فى العراق 30 يوليو الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى المغنية ميريام فارس، حفلا غنائيا يوم 30 يوليو الجارى فى العراق، وتقدم ميريام لجمهورها عددًا كبيرًا من أغانيها القديمة والحديثة.

ونشرت ميريام، بوستر الحفل عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت قائلة:" هل انتم مستعدون لحفل أربيل كونوا على الموعد الجمعة في 30 يوليو 2021 في تمام الساعة 9 مساءً في قاعة البيضاء أربيل".



ميريام فارس

كما تشارك المغنية ميريام فارس، تامر حسنى، إحياء حفل غنائي في مدينة أبو ظبى بدولة الإمارات، يوم الجمعة الموافق 23 من شهر يوليو الجارى، رابع أيام عيد الأضحى، وذلك ضمن الحفلات التي يحيها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول العربية بمناسبة الصيف وعيد الأضحى.

وطرحت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، مؤخرًا، أغنية "غدارة يا دنيا" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات رولا فارس، ألحان وميكس وليد المسيح، وتوزيع إدريس روشيش.

وشاركت ميريام فارس جماهيرها ومتابعيها لأول مرة بفيديو لوجه ابنها الثانى ديف، عبر خاصية ستورى بحسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهر ديف في مقطع الفيديو وهو يمسك الـ"ببرونة" ليتناول رضعته بنفسه، وذلك على عكس ما حرصت ميريام فارس عليه دائما فى إخفاء وجه أبناءها بالصور والفيديوهات.